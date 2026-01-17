Sicurezza, Piantedosi: "Provvedimento in Cdm entro fine mese"

Il nuovo provvedimento sulla sicurezza "è frutto del lavoro delle ultime settimane e degli ultimi mesi dei tecnici del Viminale che fa tesoro un po' delle esperienze degli ultimi tempi: è a un buono stato di maturazione, ci sarà una concertazione a Palazzo Chigi tra i ministeri interessati, dopo di che giungerà io credo presumibilmente entro la fine del mese in Consiglio dei ministri per essere approvato". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in una intervista al Tg5. "Ci dobbiamo interrogare come sia possibile che dei ragazzi a scuola regolino i propri conti attraverso l'utilizzo di coltelli portandoseli da casa. Noi pensiamo che ci debba essere qualcosa che vada oltre i sistemi di sicurezza, i sistemi di prevenzione tradizionali, qualche cosa che riguardi anche la cultura, l'educazione di questi ragazzi. E anche un po' la sollecitazione del senso di responsabilità. Con il provvedimento che abbiamo messo in campo qualche cosa di questo c'è". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in merito alla morte dello studente a La Spezia.