Gaza, Trump: "Italia vuol far parte del Board of Peace". LIVE

Trump sfida l'Onu, firmando la fondazione del Board of Peace su Gaza in una cerimonia a Davos con i 20 rappresentanti dei paesi che hanno aderito, tra i quali Orban e Milei. Muro dell'Ue, col tycoon che ricorda però la disponibilità di Roma. Ritirato invece l'invito a Carney, il premier canadese, dopo il discorso tenuto alla kermesse svizzera di aperta sfida al presidente Usa.
"Avevamo quasi trenta persone provenienti da Paesi molto importanti – ha detto parlando ai giornalisti sull'Air Force One - ma ci sono alcuni Paesi, come l'Italia, che mi hanno detto di voler firmare. Lei vuole farlo disperatamente, ma credo che debba tornare dal suo ramo legislativo". Nella medesima situazione sarebbe anche la Polonia, secondo quanto riferito dal presidente Usa. Non c’è spazio invece per Mark Carney, il premier canadese, che sarebbe stato escluso dal Board of Peace per Gaza.
Cina: noi "ancora di stabilita'" nella frammentazione globale
La Cina si e' proposta come "ancora stabilizzatrice" in un contesto internazionale caratterizzato da crescente frammentazione e tensioni geopolitiche, dopo una settimana dominata da discussioni su sicurezza, commercio e governance globale al World Economic Forum di Davos. Il messaggio e' stato trasmesso dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, durante la conferenza stampa quotidiana, nella sua valutazione dell'incontro annuale del Forum tenutosi questa settimana nella citta' svizzera. Guo ha fatto riferimento al discorso tenuto a Davos dal vicepremier cinese e capo negoziatore commerciale He Lifeng, che ha sostenuto il rispetto reciproco basato sulla "consultazione su un piano di parita'". "Il mondo si trova ad affrontare sempre piu' fattori di incertezza e destabilizzazione", ha affermato il portavoce, aggiungendo che "piu' complesso e' il contesto internazionale, maggiore e' la necessita' di rafforzare la cooperazione attraverso il dialogo". Guo ha aggiunto che "indipendentemente da come si evolvera' la situazione internazionale", la Cina "fungera' da ancora di stabilizzazione" e ha affermato che Pechino e' disposta a "collaborare con tutte le parti per ridurre le divergenze attraverso il dialogo, rafforzare la fiducia reciproca attraverso la cooperazione e rispettare gli impegni con azioni concrete". Le dichiarazioni giungono dopo una settimana segnata dalla presenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Davos e dal rinnovato dibattito sulla sicurezza europea, la guerra in Ucraina, la situazione a Gaza e il ruolo della Nato nell'Artico. In questo contesto, il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo brasiliano, Luiz Ina'cio Lula da Silva, hanno avuto una conversazione telefonica oggi in cui hanno fatto appello a "stare dalla parte giusta della storia" e hanno sottolineato il ruolo di Cina e Brasile come "forze costruttive" nella salvaguardia della pace e nella promozione della riforma della governance globale. Durante il colloquio, Xi ha respinto le accuse esterne contro Pechino e ha sostenuto che la presunta "minaccia cinese" e' "completamente infondata", criticando al contempo le "accuse infondate" e la pratica di "inventare pretesti" per "cercare vantaggi egoistici", in un riferimento indiretto alle recenti dichiarazioni occidentali sull'Artico e sulla Groenlandia.
Iran: blackout nazionale Internet entra in terza settimana
"L'Iran e' ancora nel mezzo di un blackout nazionale di Internet" entrato nella sua terza settimana con 348 di blocco e "solo un leggero aumento della connettivita' complessiva" e dell'utilizzo di Vpn. Lo riporta Netblocks, l'organizzazione che monitora il funzionamento di Internet nel mondo. Netblock, nel suo post su X, denuncia anche che "ci sono indicazioni di un tentativo di generare traffico falso e di inventare narrazioni di un ripristino piu' ampio" da parte del regime.
Board of Peace, Schlein: "Se Meloni dice solo sì la indebolisce"
"Nessuno intende rinunciare alla relazione transatlantica e nemmeno cercare l'escalation con gli Stati Uniti, ma se chini sempre il capo non stai facendo un buon servizio all'Europa". Elly Schlein lo dice in un colloquio con Repubblica. Sul Board of Peace, prosegue la segretaria del Partito democratico, Giorgia Meloni "non e' stata neanche capace di opporsi a una proposta inaccettabile, limitandosi a un imbarazzato 'vorrei ma non posso'. Si e' detta 'aperta e interessata', spiegando pero' che 'la nostra Costituzione pone dei problemi'. Il suo argomento e': purtroppo c'e' la Costituzione. Noi invece diciamo per fortuna che c'e' l'articolo 11 a impedirci di cedere sovranita' se non ci sono condizioni di parita' con gli altri Stati e se non si perseguono la pace e la giustizia. Anziche' difendere le Nazioni Unite e tutte le sedi multilaterali che l'Italia ha contribuito a fondare dopo il disastro delle guerre del '900 - prosegue la leader dem - la nostra premier avalla la creazione di una Onu a pagamento". Meloni - aggiunge - "e' la stessa che ha minimizzato i dazi di Trump, ha lavorato per togliere le tasse alle multinazionali americane, ha accettato di alzare le spese militari a 5% del Pil mentre taglia su sanita', scuola e casa". Sulla Groenlandia, conclude, "il governo non e' riuscito a pronunciare cinque semplici parole. E cioe' che l'isola non e' in vendita, e' dei groenlandesi, e l'integrita' territoriale di uno Stato europeo, la Danimarca, non si tocca".
Iran, Araghchi contro Zelensky: "Basta pagliacci confusi"
Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, si e' scagliato duramente su X contro il presidente ucraino, Voldoymyr Zelensky, colpevole di aver "invocato apertamente e senza vergogna un'aggressione illegale degli Stati Uniti contro l'Iran, in violazione della stessa Carta delle Nazioni Unite". "Ha prosciugato i contribuenti americani ed europei per riempire le tasche dei suoi generali corrotti e per contrastare quella che definisce un'aggressione illegale in violazione della Carta delle Nazioni Unite", si legge nel post del ministro. "Il mondo ne ha abbastanza di pagliacci confusi, signor Zelensky", conclude Araghchi, "a differenza del vostro esercito sostenuto dall'estero e infestato da mercenari, noi iraniani sappiamo come difenderci e non abbiamo bisogno di implorare aiuto dagli stranieri".
Sanchez declino invito di Trump a partecipare al 'Board of Peace'
Il Premier spagnolo Pedro Sanchez ha declinato l'invito di Donald Trump a partecipare al 'Board of Peace'. "Apprezziamo l'iniziativa ma decliniamo. Lo stiamo facendo, principalmente e fondamentalmente, in nome della coerenza", ha dichiarato. Coerenza "con l'ordine multilaterale, con il sistema delle Nazioni Unite e del diritto internazionale". Il Premier spagnolo sottolinea anche che nel Consiglio "non include l'Autorità palestinese".
Cina e Brasile non parteciperanno al Board of Peace. Xi sente Lula: "Sostenere ruolo centrale dell'Onu"
Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato i paesi a proteggere il "ruolo centrale" delle Nazioni Unite negli affari internazionali, esortando venerdì la sua controparte brasiliana a contribuire alla salvaguardia delle norme internazionali, secondo quanto
riportato dai media statali. I commenti arrivano dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato i piani per il suo nuovo 'Board of Peace' al World Economic Forum. Sebbene Cina e Brasile siano stati entrambi invitati a unirsi al nuovo gruppo di Trump, nessuno dei due ha confermato la partecipazione. Xi ha detto a Lula durante una telefonata
avvenuta venerdì mattina che, nell'attuale "tumultuosa" situazione internazionale, Cina e Brasile "sono forze costruttive per il mantenimento della pace e della stabilità nel mondo", secondo un comunicato pubblicato dall'emittente statale CCTV. "Dovrebbero schierarsi fermamente dalla parte giusta della storia e sostenere insieme il ruolo centrale delle Nazioni
Unite e l'equità e la giustizia internazionale", ha affermato Xi.
Peña firma il Board of Peace di Trump e mette il Venezuela in agenda
Il presidente del Paraguay, Santiago Peña, ha proposto di inserire la transizione democratica in Venezuela nell'agenda del nuovo Consiglio per la Pace (Board of Peace) promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'iniziativa è stata illustrata a margine del Forum economico mondiale di Davos, dove Peña ha formalizzato l'adesione di Asunción all'organismo, nato inizialmente per sostenere il cessate il fuoco a Gaza e successivamente ampliato ad altri scenari di crisi. In una conferenza stampa rilanciata dai principali media paraguaiani, Peña ha definito il Consiglio una "piattaforma globale" potenzialmente utile a favorire il ritorno della democrazia in Venezuela, dopo la cattura di Nicolás Maduro. "Ogni situazione è diversa - ha sottolineato - ma non possiamo ignorare ciò che ha vissuto il popolo venezuelano, con milioni di cittadini costretti all'emigrazione". Secondo il capo dello Stato paraguayano, non è necessaria alcuna autorità amministrativa esterna: "I venezuelani sono in grado di decidere il proprio futuro attraverso elezioni libere, con il sostegno della comunità internazionale". Peña ha infine ribadito l'interesse del Paraguay a mantenere un dialogo costruttivo anche su altri dossier globali, a partire dall'accordo Mercosur-Ue.
Sanchez: Spagna non parteciperà al Board of Peace di Trump
Il premier spagnolo ha chiarito che la decisione è maturata "fondamentalmente per coerenza, per una politica coerente che il governo spagnolo ha portato avanti quando si parla del futuro del popolo palestinese. Lo facciamo in coerenza e coesione con il nostro impegno nei confronti dell'ordine multilaterale, del sistema delle Nazioni Unite e del diritto internazionale", ha puntualizzato. "Il futuro di Gaza e della Cisgiordania, il futuro della Palestina nel suo complesso deve essere deciso dai palestinesi e anche il futuro della loro coesistenza pacifica e sicura con Israele deve essere guidato fondamentalmente da Israele e Palestina in un processo di dialogo che attui la soluzione dei due Stati, che consenta l'ingresso degli aiuti umanitari e che garantisca la pace tra i due Paesi", ha osservato il premier di Madrid. Ha assicurato quindi che "la Spagna continuerà a impegnarsi in un processo di pace su cui lavoriamo da anni e che continueremo a realizzare insieme a molti altri partner europei, ma anche alla comunità internazionale nel suo complesso, rafforzando le missioni in cui già garantiamo gli aiuti umanitari e puntando sulla ricostruzione, la stabilizzazione e la sicurezza di Israele e anche del popolo palestinese", ha concluso.
Somalia: Herzog incontra Presidente Somaliland a Davos
Il Presidente israeliano, Isaac Herzog, ha incontrato il Presidente del Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdilahi, a margine del Forum Economico Mondiale di Davos, in Svizzera. Herzog ha scritto su X: "Accolgo con favore l'instaurazione di relazioni diplomatiche tra noi e auspico un approfondimento della cooperazione a beneficio delle nostre due nazioni". Il Somaliland, che si affaccia sul Golfo di Aden, è la parte settentrionale della Somalia. Il Somaliland, come Stato indipendente, non ha riconoscimenti dalla comunità internazionale ad eccezione di Israele.
Trump ritira l'invito a Carney per il Board of Peace
Il presidente americano Donald Trump ritira l'invito a partecipare al Board of Peace al premier canadese Mark Carney. "Caro premier Carney, vi prego di far sì che questa lettera serva a rappresentare che il Consiglio di pace sta ritirando il suo invito riguardo all'adesione del Canada a quello che sarà il più prestigioso consiglio dei leader mai riunito, in qualsiasi momento", ha detto Trump sul suo social Truth.
Trump: Italia vuole fare parte del Board of Peace
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'Italia ha bisogno dell'approvazione del proprio ramo legislativo per aderire all'iniziativa del "Board of Peace" di Gaza, creata per risolvere i conflitti globali, ma che vuole farne parte. "Avevamo quasi trenta persone provenienti da Paesi molto importanti - ha detto parlando ai giornalisti sull'Air Force One - ma ci sono alcuni Paesi, come l'Italia, che mi hanno detto di voler firmare". "Lei", ha aggiunto probabilmente riferendosi alla premier Giorgia Meloni, "vuole farlo disperatamente, ma credo che debba tornare dal suo ramo legislativo". "E succede lo stesso con la Polonia. Lui (il premier Donald Tusk, ndr) mi ha detto: 'Vogliamo farlo'". Trump ha inoltre affermato che il presidente russo Vladimir Putin entrera' a far parte del consiglio per la pace e darà un contributo di un miliardo di dollari. "Penso che sia importante avere tutti", ha detto Trump.