in evidenza
"E' ora di cercare una nuova leadership in Iran". Lo ha dichiarato a Politico il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ribadendo - in risposta alla domanda su una possibile operazione militare Usa in Iran -che "la migliore decisione che abbia mai preso è stata quella di non far impiccare più di 800 persone due giorni fa". Riferendosi quindi alle dichiarazioni ostili nei suoi confronti fatte ieri dalla Guida Suprema, Ali Khamenei, Trump ha sottolineato che "ciò di cui è colpevole è la completa distruzione del Paese e l'uso della violenza a livelli mai visti prima". Il tycoon avrebbe rinunciato al raid complice la mancanza di asset militari adeguati nell'area e il pressing di Israele e dei Paesi arabi. Il procuratore di Teheran ha respinto le affermazioni di Trump sulla revoca delle condanne a morte per centinaia di prigionieri in Iran, definendole "sciocchezze inutili e infondate".
Approfondimenti:
Trump: "Tempo di cercare una nuova leadership"
"Per far funzionare il Paese, la leadership dovrebbe concentrarsi su governare in modo corretto, come faccio io negli Stati Uniti, e non sull'uccidere migliaia di persone per mantenere il controllo - ha aggiunto il capo della Casa Bianca - La leadership è una questione di rispetto, non di paura e morte". Trump ha poi insistito, riferendosi sempre all'ayatollah: "Quest'uomo è un malato che dovrebbe governare il suo Paese correttamente e smettere di uccidere persone. Il suo Paese è il posto peggiore in cui vivere al mondo a causa della sua scarsa leadership".
Parolin: "Grande preoccupazione, quanti morti"
“Grande preoccupazione" del Vaticano per lo stato di cose in Iran dove proseguono le esecuzioni. A farsene portavoce, il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. "”Mi domando - dice Parolin ai margini di un evento di Azione cattolica a Roma - come sia possibile che ci si accanisca contro il proprio stesso popolo, che ci siano stati così tanti morti. E’ una tragedia”. Parolin auspica si possa trovare “una soluzione pacifica a questa situazione di grande preoccupazione e di speranza e che si possa arrivare al superamento di questo stato di cose".
Media, annunciata riapertura scuole chiuse per le manifestazioni
Le autorità iraniane hanno deciso di riaprire le scuole di Teheran e di altre città, chiuse dal 10 gennaio a causa dell’ondata di proteste in corso. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana Isna. Secondo quanto aggiunto da Isna, anche gli esami previsti nelle principali università iraniane, rinviati a causa delle manifestazioni, si svolgeranno a partire da sabato 24 gennaio.
Washington Post: "Pressioni e timori di destabilizzazione spinsero Trump a non attaccare l'Iran"
Donald Trump ha deciso di non attaccare l'Iran sotto pressione sia in casa che all'estero. Molti dei suoi consiglieri gli hanno fatto notare i rischi di un raid e la mancanza di una potenza di fuoco adeguata per garantire la sicurezza delle truppe americane nell'area e proteggere Israele. Secondo le ricostruzioni del Washington Post, Arabia Saudita, Qatar ed Editto hanno contattato la Casa Bianca chiedendo moderazione e l'uso della diplomazia. Trump più di tutto ha però temuto che un attacco avrebbe potuto destabilizzare il Medio Oriente. "Gli piacciono operazione come quella in Venezuela" per Nicolas Maduro, in Iran invece sarebbe stato più difficile, ha riferito un ex funzionario.