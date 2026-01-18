"E' ora di cercare una nuova leadership in Iran". Lo ha dichiarato a Politico il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ribadendo - in risposta alla domanda su una possibile operazione militare Usa in Iran -che "la migliore decisione che abbia mai preso è stata quella di non far impiccare più di 800 persone due giorni fa". Riferendosi quindi alle dichiarazioni ostili nei suoi confronti fatte oggi dalla Guida Suprema, Ali Khamenei, Trump ha sottolineato che "ciò di cui è colpevole è la completa distruzione del Paese e l'uso della violenza a livelli mai visti prima". "Per far funzionare il Paese, la leadership dovrebbe concentrarsi su governare in modo corretto, come faccio io negli Stati Uniti, e non sull'uccidere migliaia di persone per mantenere il controllo - ha aggiunto il capo della Casa Bianca - La leadership è una questione di rispetto, non di paura e morte". Trump ha poi insistito, riferendosi sempre all'ayatollah: "Quest'uomo è un malato che dovrebbe governare il suo Paese correttamente e smettere di uccidere persone. Il suo Paese è il posto peggiore in cui vivere al mondo a causa della sua scarsa leadership".