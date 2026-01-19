Reza Pahlavi ha giurato di tornare in Iran dall'esilio negli Stati Uniti. Il figlio dello scià iraniano rovesciato dalla Rivoluzione islamica del 1979 non ha specificato una data e non è ancora chiaro se gli sarà consentito di entrare in Iran e quali conseguenze dovrà affrontare in quanto politico dell'opposizione. In un videomessaggio su X, Pahlavi ha detto che il popolo iraniano chiede "un nuovo percorso credibile" da seguire. "La battaglia in Iran oggi è tra occupazione e liberazione. Il popolo iraniano mi ha chiesto di guidare il Paese. Tornerò in Iran".

"Tornerò in Iran. Il popolo iraniano si è ribellato per rivendicare il proprio Paese - ha aggiunto - La storia onorerà coloro che si schierano al suo fianco", ha dichiarato. Pahlavi, nominato principe ereditario da suo padre, il defunto scià di Persia, vive in esilio negli Stati Uniti da decenni.