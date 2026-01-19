Trump aveva detto che a Teheran è tempo di una nuova leadership. Il presidente iraniano Pezeshkian mette in guardia: "Qualsiasi attacco alla Guida suprema sarerebbe una dichiarazione di guerra". E mentre si allenta la stretta su Internet, è giallo sulla sorte di Erfan Soltani, il giovane iraniano simbolo delle proteste contro il regime
Il presidente iraniano Pezeshkian mette in guardia: "Qualsiasi attacco alla Guida suprema sarerebbe una dichiarazione di guerra". E mentre si allenta la stretta su Internet, è giallo sulla sorte di Erfan Soltani, il giovane iraniano simbolo delle proteste contro il regime. L'ong Hengaw ha scritto su X di aver appreso che alla famiglia del ragazzo 'è stata concessa una breve visita di persona oggi' e che 'ha confermato che è vivo e in condizioni fisiche stabili'. L'aggiornamento arriva dopo che un account ufficiale su X del governo israeliano aveva scrito in lingua farsi che, secondo alcune fonti, Soltani sarebbe stato 'brutalmente ucciso' mentre era in carcere. Il post poi è stato cancellato.
Pahlavi: "Popolo chiede nuovo percorso credibile, tornerò a Teheran"
Reza Pahlavi ha giurato di tornare in Iran dall'esilio negli Stati Uniti. Il figlio dello scià iraniano rovesciato dalla Rivoluzione islamica del 1979 non ha specificato una data e non è ancora chiaro se gli sarà consentito di entrare in Iran e quali conseguenze dovrà affrontare in quanto politico dell'opposizione. In un videomessaggio su X, Pahlavi ha detto che il popolo iraniano chiede "un nuovo percorso credibile" da seguire. "La battaglia in Iran oggi è tra occupazione e liberazione. Il popolo iraniano mi ha chiesto di guidare il Paese. Tornerò in Iran".
"Tornerò in Iran. Il popolo iraniano si è ribellato per rivendicare il proprio Paese - ha aggiunto - La storia onorerà coloro che si schierano al suo fianco", ha dichiarato. Pahlavi, nominato principe ereditario da suo padre, il defunto scià di Persia, vive in esilio negli Stati Uniti da decenni.