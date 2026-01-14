Guerra Ucraina, attacco di Kiev su Rostov: un morto. LIVE

E' di un morto e quattro feriti - tra cui un bambino di quattro anni - il bilancio di un attacco notturno con droni sulla città di Rostov sul Don, nel sud della Russia. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Rostov e secondo i medici le loro condizioni sono di “media gravità". Le forze armate russe hanno effettuato un attacco notturno con droni alle infrastrutture di Kryvyi Rih e circa 45.000 residenti sono rimasti senza corrente elettrica. "I droni russi Shahed hanno effettuato l'attacco lasciando 700 edifici senza riscaldamento in tutta la città", ha affermato Oleksandr Vilkul, capo del Consiglio di difesa di Kryvyi Rih, aggiungendo che le pompe del servizio idrico cittadino hanno sostituito i generatori di emergenza e la città avrà una pressione dell'acqua inferiore al normale. L'entità dei danni causati non è ancora chiara. L'attacco non ha causato vittime.

