Guerra Ucraina, attacco di Kiev su Rostov: un morto. LIVE

Ucraina, attacco di Kiev su Rostov: un morto. A Kryvyi Rih 45mila senza corrente. LIVE
Èdi un morto e quattro feriti il bilancio di un attacco notturno sulla città russa. Le forze armate russe hanno effettuato un attacco notturno con droni alle infrastrutture di Kryvyi Rih, in Ucraina: circa 45.000 residenti sono rimasti senza corrente elettrica
in evidenza
E' di un morto e quattro feriti - tra cui un bambino di quattro anni - il bilancio di un attacco notturno con droni sulla città di Rostov sul Don, nel sud della Russia. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Rostov e secondo i medici le loro condizioni sono di “media gravità". Le forze armate russe hanno effettuato un attacco notturno con droni alle infrastrutture di Kryvyi Rih e circa 45.000 residenti sono rimasti senza corrente elettrica. "I droni russi Shahed hanno effettuato l'attacco lasciando 700 edifici senza riscaldamento in tutta la città", ha affermato Oleksandr Vilkul, capo del Consiglio di difesa di Kryvyi Rih, aggiungendo che le pompe del servizio idrico cittadino hanno sostituito i generatori di emergenza e la città avrà una pressione dell'acqua inferiore al normale. L'entità dei danni causati non è ancora chiara. L'attacco non ha causato vittime.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Mosca: neutralizzati 48 droni di Kiev su regioni russe
Le unità di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 48 droni ad ala fissa ucraini tra le 23 di martedì e le 7 di mercoledì, ha dichiarato il ministero della Difesa russo in una nota. Tra questi, 25 droni sono stati neutralizzati sulla regione di Rostov, 13 sul territorio di Stavropol, cinque sulla regione di Bryansk, tre sulla Crimea e uno sulle regioni di Belgorod e Kursk ciascuna, si legge nella nota.
Russi attaccano infrastrutture a Kryvyi Rih, 45.000 persone senza elettricità
Le forze armate russe hanno effettuato un attacco notturno con droni alle infrastrutture di Kryvyi Rih, in Ucraina. Come riporta il Kyiv Independent, circa 45.000 residenti sono rimasti senza corrente elettrica. "I droni russi Shahed hanno effettuato l'attacco lasciando 700 edifici senza riscaldamento in tutta la città", ha affermato Oleksandr Vilkul, capo del Consiglio di difesa di Kryvyi Rih, aggiungendo che le pompe del servizio idrico cittadino hanno sostituito i generatori di emergenza e la città avrà una pressione dell'acqua inferiore al normale. L'entità dei danni causati non è ancora chiara. L'attacco non ha causato vittime.
Attacco ucraino su Rostov: un morto e 4 feriti
E' di un morto e quattro feriti - tra cui un bambino di quattro anni - il bilancio di un attacco notturno con droni sulla città di Rostov sul Don, nel sud della Russia. Tutti e quattro sono stati trasportati all'ospedale di Rostov, dove stanno ricevendo cure mediche: secondo i medici le loro condizioni sono di media gravità". Diversi condomini sono stati danneggiati.