I due connazionali arriveranno stamani in Italia dal Venezuela, finalmente liberi. Il cooperante veneto e l'imprenditore torinese hanno assicurato di "essere stati trattati bene". Mattarella ha chiamato la madre di Trentini: "Dopo la sofferenza condividiamo la gioia", le ha detto. Tajani assicura l'impegno per gli altri 24 detenuti politici italiani ancora nelle carceri venezuelane e oggi riferirà in Parlamento
