Lo speciale sulla crisi in Venezuela
Venezuela, Trentini e Burlò stanno rientrando in Italia: l'arrivo in mattinata. LIVE

I due connazionali arriveranno stamani in Italia dal Venezuela, finalmente liberi. Il cooperante veneto e l'imprenditore torinese hanno assicurato di "essere stati trattati bene". Mattarella ha chiamato la madre di Trentini: "Dopo la sofferenza condividiamo la gioia", le ha detto. Tajani assicura l'impegno per gli altri 24 detenuti politici italiani ancora nelle carceri venezuelane e oggi riferirà in Parlamento

Burlò da Caracas: "Finalmente riabbraccerò la mia famiglia"

Trentini da Caracas: "Finalmente libero, ringrazio Meloni e Tajani"

Venezuela, Trentini e Burlò liberi. Trump: "Pronto a vedere Rodriguez"

Ad annunciare la liberazione dei due connazionali è stato il ministro degli Esteri, Antonio...

Zelensky: negoziati con Usa "in fase decisiva". Droni russi su Kiev

Prosegue l'attacco russo condotto con droni contro edifici della capitale ucraina: almeno un...

Iran, centinaia di morti. Casa Bianca: "Trump valuta anche raid"

Donald Trump "ha dimostrato di non avere paura di utilizzare le opzioni militari, nessuno lo sa...

Mark Ruffalo e la spilla "Be Good" ai Golden Globes: cosa significa

Il popolare attore americano ha voluto testimoniare la sua indignazione per i fatti accaduti di...

Groenlandia, il governo: inaccettabile desiderio Usa di controllarci

Una nota ufficiale per rispondere alle mire di Trump: "L'isola, come parte del Commonwealth...

