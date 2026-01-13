Da oltre un anno in carcere era anche Mario Burlò, imprenditore torinese, trattenuto secondo i familiari senza motivi chiari. Burlò sarebbe partito nel 2024 per andare in Venezuela per esplorare nuove opportunità imprenditoriali, ma non era più tornato. "Non lo vedo dal novembre 2024. Mi aveva detto che sarebbe partito per il Venezuela", aveva spiegato la figlia in un'intervista al Corriere di Torino, affermando di averlo sentito solo a "ottobre scorso, dopo 11 mesi senza alcun contatto". La famiglia aveva parlato di una chiamata "molto breve" e "controllata". Ora, con la liberazione, Burlò dovrà affrontare un processo per presunti reati fiscali a Torino, dove finora la sua posizione era rimasta sospesa a causa della detenzione.

