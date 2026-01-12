Offerte Sky
Trentini e Burlò liberi, Schlein: "Splendida notizia". Calenda: "Grazie a chi ha lavorato"

Mondo
Maggioranza e opposizione celebrano il ritorno alla libertà dei due italiani detenuti in Venezuela. Il ministro degli esteri Tajani: "Un successo del governo". La segretaria dem: "Un abbraccio alla famiglia e un ringraziamento a chi si è battuto per riportarli a casa"

Un sospiro di sollievo bipartisan ha accolto la liberazione in Venezuela degli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. La premier Giorgia Meloni ha espresso "a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle autorità di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in questi ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato". Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, la liberazione di nostri connazionali testimonia "un grande lavoro della nostra diplomazia" e rappresenta "un successo del governo che ha saputo interloquire e cogliere il cambiamento che c'è stato in Venezuela". 

Schlein e Calenda: "Grazie a chi ha lavorato per riportarli a casa"

Anche da parte dell'opposizione sono arrivati messaggi carichi di entusiasmo per la conclusione di un'odissea che pareva interminabile.  "Alberto Trentini è finalmente libero! È stato liberato insieme a Mario Burlò e si trovano all'ambasciata di Caracas", ha scritto la leader del Pd Elly Schlein. "È una splendida notizia che ci dà tanta gioia, il nostro abbraccio stretto alla sua famiglia e all'avvocata Ballerini, e il nostro ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per riportarlo a casa". Sulla stessa lunghezza d'onda il segretario di Azione Carlo Calenda, che ha scritto: "Alberto Trentini è finalmente libero dopo oltre 420 giorni di detenzione senza accuse in Venezuela: è stato scarcerato insieme a Mario Burlò e si trova ora nella sede dell'ambasciata italiana a Caracas, pronti a tornare in Italia. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo risultato".

