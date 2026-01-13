Dopo l'arrivo in Italia di Trentini e Burlò, il ministro degli Esteri riferisce in un'informativa al Senato sulla situazione dei detenuti italiani in Venezuela: "La liberazione di Alberto Trentini e degli altri connazionali che sono stati rilasciati in questi giorni è un importante passo in avanti per chiudere una pagina dolorosa. Ci sono ancora 42 detenuti italiano-venezuelani"

Per Antonio Tajani, il lavoro della diplomazia in Venezuela "non è ancora finito", vista la presenza di altri italiani con doppio passaporto nelle celle del Paese sudamericano. "Quelli con passaporto solo italiano sono stati tutti rilasciati. I detenuti politici sono 24. Il nostro obiettivo è che siano tutti liberati" (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Tajani: "Aperta stagione nuova per il Venezuela"

"Oggi si è aperta una nuova stagione per il Venezuela che porta con sé la speranza di stabilità e sviluppo - ha detto ancora Tajani - una stagione al termine della quale un Venezuela prospero e libero avrà di nuovo il posto che merita nella comunità delle nazioni. Noi saremo al loro fianco a sostegno del cammino verso la democrazia e la libertà".