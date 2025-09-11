Netanyahu: "Noi in Qatar come Usa in Afghanistan". LIVE

Guerra Israele, Netanyahu: "Noi in Qatar come Usa in Afghanistan". Missili contro Houthi
In un video sui social il premier israeliano ha accostato l'attentato alle torri gemelle alla strage del 7 ottobre. "Abbiamo fatto esattamente ciò che fece l'America quando colpì i terroristi di al-Qaeda in Afghanistan, e quando uccise Osama bin Laden in Pakistan", ha detto. Martedì sera un'altra barca della flottiglia pro-Gaza è stata colpita da un sospetto attacco con drone. L'Idf ha attaccato Sanaa, la capitale dello Yemen, in un raid contro gli Houthi
in evidenza
In un video sui social il premier israeliano Benyamin Netanyahu, accostando quell'attentato alla strage del 7 ottobre. "Abbiamo colpito i cervelli terroristici responsabili del massacro del 7 ottobre. E lo abbiamo fatto in Qatar", ha detto. "Abbiamo fatto esattamente ciò che fece l'America quando colpì i terroristi di al-Qaeda in Afghanistan, e quando uccise Osama bin Laden in Pakistan". Allora il mondo applaudì, ha proseguito, mentre ora condanna Israele. "Dovrebbero vergognarsi", ha concluso.
Martedì sera una seconda imbarcazione della flottiglia pro-Gaza è stata colpita da un sospetto attacco con drone. Secondo il ministero dell'Interno tunisino si è trattato di “un atto pianificato”. La flottiglia pro-Gaza ha dichiarato che non si fermerà. Il Global Movement to Gaza si prepara alla partenza imminente della flotta italiana, in programma giovedì dal porto di Siracusa.
Nel pomeriggio di mercoledì, l'Idf ha attaccato Sanaa, la capitale dello Yemen. Il ministro della Difesa Israel Katz ha confermato con una nota l'attacco israeliano contro gli Houthi nello Yemen.
Gli approfondimenti:
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
- Al-Jazeera: "Uccisi 5 nostri reporter, attacco mirato". Idf: "Uno era un terrorista"
- Medio Oriente: numeri e obiettivi del piano per l'occupazione di Gaza. Cosa sappiamo
- Medio Oriente: dove si trovano le basi Usa e cosa rischiano dopo l’attacco all’Iran
- Stretto Hormuz, perché è strategico e cosa succede se l’Iran lo chiude
- Come è stato colpito il programma nucleare iraniano: il punto
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui) Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Wall Street Journal: "Trump ha avuto una telefonata accesa con Netanyahu su Qatar"
Donald Trump ha avuto una telefonata accesa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, esprimendo profonda frustrazione per essere stato colto di sorpresa dall'attacco israeliano contro i dirigenti di Hamas in Qatar: lo scrive il Wall Street Journal citando alti funzionari dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, Trump ha detto a Netanyahu che la decisione di colpire i leader politici di Hamas a Doha, la capitale del Qatar, non è stata saggia. Ed era arrabbiato per aver appreso dell'attacco in corso dall'esercito statunitense, anziché da Israele, e perchè era stato colpito il territorio di un altro alleato degli Stati Uniti che stava mediando i negoziati per porre fine alla guerra di Gaza. Netanyahu ha risposto di avere una breve finestra temporale per lanciare gli attacchi e di aver colto l'occasione. Una seconda telefonata è stata cordiale, hanno riferito le fonti, quando Trump ha chiesto a Netanyahu se l'attacco avesse avuto successo. Il premier israeliano ha risposto di non saperlo. Un alto funzionario dell'amministrazione ha affermato che Trump, un convinto sostenitore di Israele, è sempre più frustrato da Netanyahu, che lo mette continuamente alle strette con mosse aggressive intraprese senza il contributo degli Stati Uniti, e che contrastano con gli obiettivi mediorientali dello stesso Trump.
Israele, intercettato altro missile Houthi dopo attacchi a Sanaa
L'esercito israeliano ha annunciato di aver intercettato stanotte un missile lanciato dallo Yemen, il giorno dopo un attacco israeliano contro siti Houthi yemeniti che ha causato 35 morti e 131 feriti, secondo i ribelli. "Un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato dall'aeronautica militare israeliana", ha dichiarato l'esercito israeliano su Telegram. Le sirene di allarme hanno suonato come da protocollo sulle aree interessate. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, lanciano regolarmente missili o droni verso Israele, la stragrande maggioranza dei quali viene intercettata. Quest'ultimo attacco arriva dopo che Israele ha affermato ieri di aver colpito "obiettivi militari" Houthi nella capitale Sana'a e nella provincia settentrionale di Jawf, causando 35 morti e 131 feriti.
Netanyahu: "Noi in Qatar come gli Usa in Afghanistan"
In un video sui social il premier israeliano Benyamin Netanyahu, ha accostato l'attentato alle torri gemelle dell'11 settembre 2001 alla strage del 7 ottobre. "Abbiamo colpito i cervelli terroristici responsabili del massacro del 7 ottobre. E lo abbiamo fatto in Qatar", ha detto. "Abbiamo fatto esattamente ciò che fece l'America quando colpì i terroristi di al-Qaeda in Afghanistan, e quando uccise Osama bin Laden in Pakistan". Allora il mondo applaudì, ha proseguito, mentre ora condanna Israele. "Dovrebbero vergognarsi", ha concluso.