Netanyahu: "Noi in Qatar come Usa in Afghanistan". LIVE

In un video sui social il premier israeliano Benyamin Netanyahu, accostando quell'attentato alla strage del 7 ottobre. "Abbiamo colpito i cervelli terroristici responsabili del massacro del 7 ottobre. E lo abbiamo fatto in Qatar", ha detto. "Abbiamo fatto esattamente ciò che fece l'America quando colpì i terroristi di al-Qaeda in Afghanistan, e quando uccise Osama bin Laden in Pakistan". Allora il mondo applaudì, ha proseguito, mentre ora condanna Israele. "Dovrebbero vergognarsi", ha concluso.

Martedì sera una seconda imbarcazione della flottiglia pro-Gaza è stata colpita da un sospetto attacco con drone. Secondo il ministero dell'Interno tunisino si è trattato di “un atto pianificato”. La flottiglia pro-Gaza ha dichiarato che non si fermerà. Il Global Movement to Gaza si prepara alla partenza imminente della flotta italiana, in programma giovedì dal porto di Siracusa.

Nel pomeriggio di mercoledì, l'Idf ha attaccato Sanaa, la capitale dello Yemen. Il ministro della Difesa Israel Katz ha confermato con una nota l'attacco israeliano contro gli Houthi nello Yemen.

