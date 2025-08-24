Guerra Israele, tank a Gaza City: nei raid uccisi otto bambini. LIVE

Israele ha valutato che "almeno uno o due" degli ostaggi detenuti a Gaza versano in condizioni di pericolo di vita: lo riportano media ebraici citati dal Times of Israel, all'indomani della dichiarazione del presidente statunitense Donald Trump secondo cui sarebbero meno di 20 gli ostaggi ancora in vita. Secondo il canale televisivo israeliano Channel 12, i funzionari israeliani temono che molti degli ostaggi ancora in vita siano in gravi condizioni di salute e abbiano un disperato bisogno di cure mediche. "Il rilascio degli ostaggi è una necessità urgente", ha dichiarato un alto funzionario a Channel 12. I funzionari israeliani non sono sicuri di cosa abbia portato Trump a concludere, durante una conferenza stampa venerdì alla Casa Bianca, che "un paio di loro forse non ci sono più". Sulla scia delle dichiarazioni del presidente Usa, il coordinatore israeliano per gli ostaggi, Gal Hirsh, ha detto ieri alle famiglie che non vi è alcun cambiamento nel numero degli ostaggi vivi.