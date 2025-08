Guerra droni Ucraina e Russia, Zelensky chiede incontro a Mosca. LIVE

Guerra di droni, nella notte, tra Ucraina e Russia, mentre Zelensky chiama a un nuovo incontro con Mosca a Istanbul e l'Unione europea valuta le riforme avviate da Kiev. La difesa aerea è scattata ieri sera in varie regioni ucraine compresa quella di Kiev, e per molti è un'altra notte trascorsa nei rifugi. Mosca, intanto, ha fatto sapere di avere intercettato 11 droni ucraini tra la Russia e il Mar Nero nell'arco di due ore. Ieri pioggia di missili su Zaporizhzhia, con un bilancio in serata di 3 morti. I droni sono al centro anche di una inchiesta giudiziaria ucraina per presunte tangenti. Trump: 'Witkoff a Mosca in settimana', e ribadisce: 'Sanzioni se la Russia non rispetta l'ultimatum'.

Gli approfondimenti:

