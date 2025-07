Guerra Ucraina, Usa interrompono consegna di alcune armi a Kiev. LIVE

Le forze armate ucraine hanno condotto un attacco alla raffineria di petrolio di Saratovorgsintez (nella regione russa di Saratov), che fornisce carburante alle unità militari russe. Lo ha comunicato su Facebook - come riporta Ukrinform - lo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev. "Nell'ambito degli sforzi per ridurre le capacità offensive del nemico, unità della Direzione Centrale di Intelligence del Ministero della Difesa ucraino, in coordinamento con altre componenti delle Forze di Difesa, hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratovorgsintez, nella regione russa di Saratov", si legge nel comunicato. Nella raffineria è scoppiato un incendio, l'entità dei danni è in fase di valutazione. Le forze ucraine hanno inoltre confermato un attacco allo stabilimento Kupol di Izhevsk (Russia), specializzato nella produzione di sistemi missilistici di difesa aerea a corto raggio.