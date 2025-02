Guerra Israele, attesa per oggi la liberazione di nuovi ostaggi. LIVE

Per tre ostaggi civili israeliani sono destinati a finire oggi 484 interminabili giorni di prigionia nelle mani dei terroristi a Gaza. In cambio, secondo le informazioni di Hamas, saranno scarcerati nove detenuti palestinesi che stanno scontando ergastoli e altri 81 condannati a lunghe pene detentive. L'amministrazione Trump sta valutando l'invio di 24mila fucili d'assalto a Israele, che erano stati trattenuti presso il Dipartimento di Stato americano su ordine dell'allora segretario Antony Blinken. Lo riporta il New York Times, citando un funzionario statunitense. Blinken aveva chiesto al suo ministero di non procedere con l'adempimento della richiesta di Israele dopo che i parlamentari democratici Usa avevano sollevato preoccupazioni sul fatto che i fucili potessero finire nelle mani di milizie di coloni o che gli ufficiali di polizia israeliani li avrebbero potuti utilizzare in atti di violenza ingiustificata contro i palestinesi in Cisgiordania.

Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: