Tregua Israele-Hamas, chi sono gli ostaggi liberati oggi. Le storie

Tornano a casa dopo 484 giorni di prigionia Ofer Calderon, 54 anni, Keith Siegel, 65 anni, e Yarden Bibas, 35 anni. Restano ancora prigionieri 82 rapiti, 23 dei quali dovrebbero essere rilasciati prossimamente: dei 23, 15 sono vivi e otto deceduti

È il giorno della liberazione di altri tre ostaggi nell’ambito della tregua fra Hamas e Israele (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Per tre uomini, civili e in vita - Ofer Calderon, Keith Siegel e Yarden Bibas - finiscono 484 interminabili giorni di prigionia nelle mani dei terroristi a Gaza. In cambio, secondo le informazioni di Hamas, c’è la scarcerazione di nove detenuti palestinesi che stanno scontando ergastoli e altri 81 condannati a lunghe pene detentive. Dopo la liberazione di Yarden, Ofer e Keith restano ancora prigionieri 82 rapiti, 23 dei quali dovrebbero essere rilasciati nei prossimi turni. Dei 23, 15 sono vivi e otto deceduti.

Rilasciati Calderon e Bibas Questa mattina sono stati liberati prima Ofer Calderon e Yarden Bibas, che sono arrivati nella struttura dell'Idf a Reem, vicino al confine, dove hanno incontrato i familiari. Bibas è apparso sul palco allestito da Hamas a Khan Younis in un largo spiazzo circondato da cumuli di macerie e distruzione, accompagnato dai miliziani. Il volto chiuso, triste, ha salutato la folla quando gli è stato detto di farlo, mentre veniva ripreso con telecamere professionali. "Il governo di Israele abbraccia i due ostaggi che sono tornati. Le loro famiglie sono state informate che si sono uniti alle nostre forze. Il governo, insieme a tutte le autorità competenti, accompagnerà loro e le loro famiglie. Il governo di Israele è impegnato a riportare a casa tutti gli ostaggi e i dispersi. 'Ti salverò dalla mano dei malvagi e ti libererò dalla mano dei violenti (Geremia, Capitolo 15, Versetto 21)', ha scritto in una nota ufficiale l'ufficio del primo ministro, Benyamin Netanyahu.

Siegel liberato al porto di Gaza Il palco per la liberazione del terzo ostaggio, il cittadino israelo- americano Keith Siegel, è stato invece allestito da Hamas nel porto di Gaza, davanti al mare, con le foto di leader di Hamas uccisi durante la guerra e la scritta in ebraico 'il sionismo non vincerà'. Siegel è stato accompagnato sul palco tenuto per le braccia da due miliziani di Hamas, nelle immagini lo si vede camminare a fatica. Poi è stato consegnato alla Croce Rossa.

La storia di Yarden Bibas Yarden, 35 anni compiuti da prigioniero, è il padre dei due bambini Kfir e Ariel, 2 e 5 anni, e marito di Shiri, primi nell'elenco dell'accordo firmato a Doha a dover essere rilasciati, ma di cui si sono perse le tracce. In un video del novembre 2023 i miliziani gli comunicarono in diretta che erano morti in un bombardamento, ma nessun riscontro è stato trovato dall'Idf che nei giorni scorsi ha dichiarato che "c'è molta preoccupazione" sulla loro sorte. Shiri e i figli sono stati presi in ostaggio da Hamas dalla loro casa nel kibbutz di Nir Oz: nel video girato dai terroristi durante il rapimento la madre teneva stretti in braccio i bambini smarrita, sotto choc. Successivamente un altro filmato recuperato dall'Idf li mostrava in una stradina a Khan Younis, nel sud della Striscia, circondati dai miliziani. Yarden è stato sequestrato separatamente e portato a Gaza in motocicletta.

Ofer Calderon Ofer Calderon, 54 anni, è stato rapito dallo stesso kibbutz di Yarden, dove oltre 100 residenti e 15 braccianti agricoli stranieri sono stati uccisi, 80 rapiti. Calderon, insieme a due dei suoi figli, Erez (12 anni) e Sahar (16), sono stati portati a Gaza il 7 ottobre. I ragazzi sono già stati liberati durante la tregua del novembre 2023, mentre la nonna e una nipote sono state uccise per strada dai terroristi e i loro corpi sono stati trovati il 19 ottobre. L'israelo-americano Keith Siegel Keith Siegel, 65 anni, cittadino israelo-americano, è stato invece rapito insieme alla moglie Aviva nel kibbutz di Kfar Aza, dove numerosi residenti sono stati uccisi e le case bruciate. Aviva è stata rilasciata il 26 novembre 2023. Siegel è originario della Carolina del Nord: alcuni ostaggi già liberati avevano riferito che le sue condizioni di salute in cattività non erano buone.