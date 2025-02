Guerra Israele, cresce la resistenza nella Cisgiordania occupata. LIVE

Hamas ha rilasciato una dichiarazione sui combattimenti in corso in Cisgiordania: "L'occupazione è disperata nel tentativo di fermare la crescente ondata di resistenza nella Cisgiordania occupata. Piangiamo i martiri di Qabatiya e Jenin e affermiamo che l'ondata di resistenza nella Cisgiordania occupata non si fermerà. Tutti i tentativi dell'occupazione di imporre il piano di annessione e di sfollamento falliranno. Chiediamo di proseguire la mobilitazione e di intensificare lo scontro contro l'occupazione e i suoi". Domani a Washington Netanyahu inizierà i colloqui per la seconda fase del cessate il fuoco. Intanto per i tre ostaggi civili israeliani si sono conclusi ieri 484 interminabili giorni di prigionia nelle mani dei terroristi a Gaza. Yarden Bibas e Ofer Calderon sono stati liberati per primi, poi è stata la volta di Keith Siegel. In cambio sono stati scarcerati 183 detenuti palestinesi, tra cui 72 prigionieri di sicurezza, 14 dei quali stavano scontando l'ergastolo. Yarden Bibas è il padre dei due fratellini, Kfir e Ariel, i più piccoli tra gli ostaggi: le loro condizioni sono ancora sconosciute.

Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: