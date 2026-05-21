La madre e i bambini sono arrivati a Berlino con un volo speciale

Sono stati tutti ricoverati nel reparto speciale di isolamento dell’ospedale universitario, fa sapere il Ministero federale della Salute. Ciò a seguito di una richiesta di assistenza da parte delle autorità statunitensi. Secondo quanto riferito, anche i familiari dell'uomo si erano recati in Congo in precedenza. Il ministero ha dichiarato che, fino a poco tempo fa, non presentavano sintomi ed erano risultati negativi ai test. Come il padre prima di loro, anche la madre e i bambini sono arrivati a Berlino con un volo speciale. Sono stati trasportati alla Charité con un veicolo appositamente attrezzato. Il convoglio è stato scortato da numerose moto e auto della polizia, oltre che da autopompe e ambulanze. Ha raggiunto l'ospedale poco prima dell'una di notte. Lo riporta La Presse.