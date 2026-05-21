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Ebola, moglie e figli di cittadino Usa affetto dal virus ricoverati a Berlino

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©Getty

ll ministero della Salute tedesco ha dichiarato che, fino a poco tempo fa, non presentavano sintomi ed erano risultati negativi ai test. Il padre aveva contratto il virus nella Repubblica Democratica del Congo

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La moglie e i quattro figli di un cittadino statunitense contagiato dal virus Ebola sono stati trasportati all’ospedale Charité di Berlino, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa tedesca dpa. Il padre, un medico, aveva contratto il virus nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo.

La madre e i bambini sono arrivati a Berlino con un volo speciale

Sono stati tutti ricoverati nel reparto speciale di isolamento dell’ospedale universitario, fa sapere il Ministero federale della Salute. Ciò a seguito di una richiesta di assistenza da parte delle autorità statunitensi. Secondo quanto riferito, anche i familiari dell'uomo si erano recati in Congo in precedenza. Il ministero ha dichiarato che, fino a poco tempo fa, non presentavano sintomi ed erano risultati negativi ai test. Come il padre prima di loro, anche la madre e i bambini sono arrivati a Berlino con un volo speciale. Sono stati trasportati alla Charité con un veicolo appositamente attrezzato. Il convoglio è stato scortato da numerose moto e auto della polizia, oltre che da autopompe e ambulanze. Ha raggiunto l'ospedale poco prima dell'una di notte. Lo riporta La Presse.

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