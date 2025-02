MO, cinque Paesi arabi a Trump: mai deportazione palestinesi

Cinque Paesi arabi, Egitto, Giordania, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno respinto con decisione l'ipotesi di una deportazione di palestinesi fuori da Gaza ventilata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump , dicendosi invece pronti a lavorare insieme su una soluzione a due Stati. Rappresentanti dei cinque Paesi si sono riuniti oggi al Cairo approvando una dichiarazione congiunta in cui assicurano il loro "pieno e continuo sostegno alla determinazione del popolo palestinese nel rimanere sulla propria terra" ( MEDIO ORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

Su Facebook il testo della dichiarazione

Nel testo, pubblicato su Facebook dal ministero degli Esteri egiziano, fra l'altro si sottolinea "l'importanza degli sforzi concertati della comunità internazionale per pianificare e attuare un processo di ricostruzione globale nella Striscia di Gaza il prima possibile, in modo da garantire che i palestinesi rimangano sulle loro terre". Nella dichiarazione firmata dal "Segretario del Comitato Esecutivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp), in rappresentanza dello Stato di Palestina" e dal Segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul-Gheit, i partecipanti alla riunione ribadiscono il loro "rifiuto totale di qualsiasi violazione di questi diritti inalienabili, sia attraverso attività di colonizzazione, espulsioni, demolizioni di case, annessione di terre o lo sgombero forzato dei loro proprietari. Condanniamo qualsiasi forma di sfollamento, incentivazione al trasferimento o sradicamento dei palestinesi dalla loro terra, in qualsiasi circostanza o con qualsiasi giustificazione, poiché ciò minaccia la stabilità della regione, rischia di prolungare il conflitto e compromette le possibilità di pace e coesistenza tra i popoli della regione". I cinque Paesi evidenziano "la determinazione dei palestinesi a restare" sulla propria terra e formula l'auspicio di una "ricostruzione" completa della Striscia di Gaza.