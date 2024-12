Guerra Siria, Ong: Israele ha distrutto principali siti militari. LIVE

Secondo alcune Ong, l'esercito israeliano avrebbe colpito i principali siti militari in Siria. Il leader dei ribelli siriani Jolani nomina il fedelissimo Muhammad Bashir a capo del governo di transizione a Damasco. Ingegnere, 42 anni, laureato anche in legge e in Sharia, Bashir ha amministrato Idlib. Decisa l'amnistia per i militari del regime. Nella capitale regna la calma. Egitto e Giordania contro Israele nel Golan. L'Italia e mezza Europa - Germania e Austria in testa - hanno deciso intanto di fermare le richieste di asilo dalla Siria nel timore di una nuova emergenza migratoria. Per l'Ue, la fine del regime di Assad è 'un momento storico' ma per il momento 'i rimpatri in Siria sono insicuri'. Scholz e Macron pronti a collaborare con i nuovi leader: 'Ma rispettare diritti umani e minoranze'. Blinken: "Non lasceremo spazio all'Isis". Putin non vedrà Assad e tratta con i ribelli sulle basi russe.





