Nuovo patto di difesa fra Mosca e Minsk, Putin: “Armi nucleari tattiche in Bielorussia, dal prossimo anno anche i missili Oreshnik”. "Gli Stati Uniti e gli alleati degli Stati Uniti che forniscono queste armi a lungo raggio al regime di Kiev – ha detto il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov in un'intervista al giornalista americano Tucker Carlson - devono capire che saremmo pronti a usare qualsiasi mezzo per non permettere loro di avere successo in quella che chiamano sconfitta strategica della Russia e per difendere i nostri legittimi interessi". “La Russia è una minaccia diretta alla sicurezza e alla pace dell'Europa, motivo per cui è importante per noi continuare a sostenere l'Ucraina fino alla vittoria” ha affermato il primo ministro estone, Kristen Michal, durante un bilaterale con il presidente francese Macron. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto ieri una conversazione telefonica con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo comunica Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio Meloni "ha ribadito il sostegno a 360 gradi che l'Italia assicura e continuerà ad assicurare all'Ucraina e al popolo ucraino, con l'obiettivo di costruire una pace giusta".





