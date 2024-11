Israele, spiragli di tregua con Libano. Colloqui su Gaza. LIVE

Ci sono spiragli per una tregua in Libano. Beirut e Hezbollah hanno accettato la proposta degli Usa su un cessate il fuoco con Israele, con alcuni commenti sul contenuto: lo rende noto un alto funzionario libanese, citato dai media internazionali. I leader del G20 si dicono intanto "uniti nel sostenere" la tregua anche nella Striscia di Gaza. Oggi si tiene una riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza Onu sul Libano.

Il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, si è recato in Turchia nel fine settimana dove erano presenti personalità di primo piano di Hamas, per spingere sulla ripresa dei colloqui per Gaza.





