Zelensky: "Mosca vuole colpire tre centrali prima dell'inverno". LIVE

Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che l'Ucraina ha le prove dell'intenzione della Russia di colpire tre centrali nucleari alla vigilia dell'inverno. Lo ha affermato lo stesso Zelensky durante la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Ora, con l'avvicinarsi del terzo inverno di questa guerra, la Russia - ha detto il leader ucraino - sta nuovamente cercando di distruggere la nostra industria energetica, e quest'autunno si sta comportando in modo ancora piu' cinico. Si stanno preparando ad attaccare tre nostre centrali nucleari. Abbiamo queste informazioni e ne abbiamo le prove". La premier italiana Meloni: "La posizione italiana sull'Ucraina non cambia e non sta cambiando. Gli Stati Uniti starebbero lavorando a un piano per inviare all'Ucraina armi e attrezzature per un valore di 5,9 miliardi di dollari. Oggi un prestito a Kiev sul tavolo degli ambasciatori Ue. Biden: "La guerra di Vladimir Putin è fallita e ora il mondo deve scegliere da che parte stare: noi non cesseremo di sostenere Kiev e non distoglieremo lo sguardo fino a che l'Ucraina non otterrà una pace giusta e duratura".





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: