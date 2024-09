Mentre sembra sempre più probabile l’autorizzazione all’uso dei missili occidentali anche in territorio russo, ci si interroga su quali potrebbero essere le conseguenze politiche e strategiche di una simile scelta. Una via per accelerare la soluzione pacifica o una mossa che potrebbe accelerare un’escalation? Ne abbiamo parlato con Alessandro Politi, direttore della Nato Defense College Foundation, che si dice dubbioso sull’effettiva efficacia di un simile passo