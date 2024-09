Ucraina, nuovo pacchetto aiuti da USA. Putin: nucleare se attaccati

Un altro pacchetto di aiuti militari americani a Kiev per 375 milioni di dollari. Lo ha annunciato l'amministrazione Biden. La Russia si riserva il diritto di impiegare armi nucleari non solo per rispondere ad una aggressione contro se stessa, ma anche contro l'alleata Bielorussia. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin presiedendo una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale dedicata all'aggiornamento della dottrina nucleare russa.