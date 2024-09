Wafa, almeno 9 morti in raid notturni israeliani su Gaza LIVE

La famiglia di Alex Lobanov, uno dei sei ostaggi giustiziati da Hamas due settimane fa, ha autorizzato la pubblicazione di parti del video finale che il gruppo armato palestinese ha girato di lui. Il 32enne racconta delle "circostanze molto, molto difficili" in cui ha vissuto oltre dieci mesi a Gaza, tra mancanza di "beni di prima necessita'" e i "bombardamenti in continuazione". Lobanov riferisce di essere stato spostato da un nascondiglio all'altro dieci volte durante la prigionia. L'ostaggio fa quindi appello al premier Benjamin Netanyahu e al governo, dicendo che hanno deluso la gente il 7 ottobre e hanno deluso gli ostaggi da allora "in tutti gli sforzi per liberarci vivi". Accusa l'esecutivo di aver cercato di ucciderli in modo da non dover fare un accordo ed esorta gli israeliani a far sentire la propria voce, "scendendo in piazza, protestando, facendo di tutto in modo che usciamo vivi da qui". Per il Forum dei familiari degli ostaggi, "questo video orribile dimostra ulteriormente la crudelta' di Hamas". "Il tempo stringe per i restanti 101 ostaggi. Bisogna raggiungere immediatamente un accordo per salvarli", ha sottolineato.