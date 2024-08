Ucraina, nuovi aiuti dagli Usa. Zelensky ringrazia Biden. LIVE

Joe Biden ha chiamato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per congratularsi con lui in occasione del giorno dell'Indipendenza ucraina che cade domani. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che Biden ha ribadito a Zelensky il sostegno dell'America al popolo ucraino. Biden ha quindi annunciato un nuovo pacchetto di aiuti, che include missili per la difesa aerea e munizioni. "Quando l'invasione senza senso della Russia è iniziata, l'Ucraina era un paese libero. Oggi è ancora libero. E la guerra finirà con l'Ucraina libera, sovrana indipendente. La Russia non prevarrà", ha detto Biden.

Zelensky ha accolto con favore ulteriori aiuti militari da Washington, aggiungendo che Kiev ha bisogno di nuove armi "urgentemente". "In particolare sistemi di difesa aerea aggiuntivi, per proteggere in modo affidabile le nostre città, comunità e infrastrutture cruciali", ha affermato Zelensky su X.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: