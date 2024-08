Guerra Ucraina, cinque civili uccisi in un attacco di Kiev a Belgorod

Le autorità russe stanno lavorando sull'arresto del fondatore di Telegram Pavel Durov, cittadino franco-russo, ricordando che nel 2018 alcune ong occidentali condannarono la sentenza della corte russa di bloccare il servizio. Sulla vicenda è intervenuta la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che si chiede se la comunità internazionale ora ne chiederà il rilascio o "si morderà la lingua". "Ci furono all'epoca lamentele sulla legalità di Telegram da parte di molti Paesi per i parametri tecnici del suo sistema di crittografia", ha detto Zacharova secondo quanto riportato dalla Tass, sottolineando che Durov è rimasto libero e ha continuato a sviluppare durante quel periodo il suo sistema di messaggistica. La portavoce del ministero degli Esteri ha detto che l'ambasciata russa a Parigi "ha immediatamente iniziato a lavorare" sulla vicenda, "come dovrebbe fare sempre quando arrivano informazioni sull'arresto di un cittadino russo in un altro Paese", sebbene i rappresentanti dell'imprenditore non abbiano presentato alcuna domanda. Il parlamentare russo Vladislav Davankov ha esortato il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ad agire, sospettando motivazioni politiche. Ha anche avvertito - riporta ancora la Tass - che l'arresto di Durov potrebbe mettere in pericolo i dati degli utenti di Telegram e ha chiesto sforzi diplomatici con le autorità francesi. Durov ha lasciato la Russia nel 2014 e ha più cittadinanze. Il suo patrimonio netto è di circa 15 miliardi di dollari. Telegram ha 900 milioni di utenti mensili.