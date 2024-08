Indipendenza Ucraina, Zelensky: Putin non ci detterà sue “linee rosse”

Un videomessaggio del leader ucraino, registrato nella regione di Sumy, è stato diffuso nel giorno del 33esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza del Paese. Su Putin: “Non sarà il nonno malato della Piazza Rossa, che minaccia tutti con un bottone rosso, a dettarci le sue linee rosse. Solo l'Ucraina e gli ucraini stabiliranno da soli come vivere”. Biden annuncia nuovi aiuti: “La guerra finirà con l'Ucraina libera, sovrana, indipendente”. Nato: “Finché armi russe non taceranno, noi non taceremo” ascolta articolo

“Il nonno malato della Piazza Rossa" non detterà agli ucraini le sue "linee rosse". Lo ha detto, riferendosi a Vladimir Putin, il presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio diffuso nel giorno del 33esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dell’Ucraina. Zelensky ha anche promulgato una legge - condannata dalla Russia - che mette al bando la Chiesa ortodossa ucraina, legata a Mosca. Alla vigilia dell’anniversario dell’indipendenza, il leader ucraino ha ricevuto la telefonata di Joe Biden: il presidente Usa ha ribadito il sostegno dell'America al popolo ucraino e ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti, che include missili per la difesa aerea e munizioni. “Quando l'invasione senza senso della Russia è iniziata, l'Ucraina era un Paese libero. Oggi è ancora libero. E la guerra finirà con l'Ucraina libera, sovrana, indipendente. La Russia non prevarrà”, ha detto Biden (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Il videomessaggio di Zelensky Il videomessaggio di Zelensky è stato registrato nella regione di Sumy, vicino al fiume Psel, a pochi chilometri dal confine con la Russia. "Novecentotredici giorni fa, anche attraverso la regione di Sumy, la Russia è entrata in guerra contro di noi. Ha violato non solo i confini sovrani, ma anche i limiti della crudeltà e del buon senso. Cercando infinitamente una cosa: distruggerci", ha detto Zelensky. "E ciò che il nemico ha portato nella nostra terra ora è tornato a casa sua. E chi voleva trasformare la nostra terra in una zona cuscinetto dovrebbe riflettere affinché il Paese non diventi una federazione cuscinetto", ha proseguito. Il presidente ucraino ha sottolineato che i russi devono sapere che prima o poi la risposta di Kiev arriverà in ogni punto della Federazione Russa che rappresenta una minaccia per la vita dello Stato e del popolo ucraini. "A tutto il nostro popolo, che preferirebbe non conoscere mai nella sua vita i nomi di questi luoghi maledetti: 'Savasleika', 'Olenya', 'Engels'. Ma, purtroppo, gli ucraini li conoscono. Pertanto, anche il nostro nemico saprà cos'è la punizione in stile ucraino", ha aggiunto. Zelensky ha poi sottolineato che la Russia non detterà le sue linee rosse agli ucraini, poiché l'Ucraina sceglie la propria strada. "Gli occhi sbiaditi dei loro capi percepiscono il mondo intero come una zona grigia. Ma noi non permetteremo che si trasformi in una zona grigia la terra dove di diritto dovrebbe esserci una bandiera blu e gialla. Non sarà il nonno malato della Piazza Rossa, che minaccia costantemente tutti con un bottone rosso, a dettarci le sue linee rosse. Solo l'Ucraina e gli ucraini stabiliranno da soli come vivere, quale strada seguire e quale scelta fare, perché è così che funziona l'indipendenza", ha concluso.

Podolyak: "L'impero russo sanguinerà da mille tagli" Nel giorno del 33esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, è intervenuto anche il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak. "L'impero russo sanguinerà da mille tagli, si ammalerà e marcirà dall'interno, fino a quando parti del suo corpo inizieranno a cadere", ha scritto su Telegram. "Non tutte le generazioni hanno l'opportunità di assistere alla morte di un impero. Proprio quell'impero che ama vendere morte e violenza... Siamo stati davvero fortunati a diventare non testimoni ma partecipanti diretti per la seconda volta. Dopo l'impero sovietico, è tempo di deporre nella bara il suo erede: quello russo. Perché questo è uno sviluppo storico obbligatorio e irreversibile – si legge nel messaggio –. Nonostante tutte le strane riflessioni analitiche sulla stabilità e sulle risorse della Russia, che sembrano permetterle di sopravvivere alla lunga guerra aggressiva che ha iniziato, non è così. E in ogni caso, non ci sarà più la Russia nella sua forma attuale". E Podolyak aggiunge ancora: "Abbiamo imparato diverse lezioni dagli anni Ottanta. La prima è che il crollo di un impero avviene inaspettatamente per gli osservatori esterni ingannati dai toni tranquillizzanti e persino spavaldi della propaganda di Stato. In secondo luogo, non ci sarà un singolo evento che porrà fine all'impero. Sanguinerà da mille tagli, si ammalerà e marcirà dall'interno, fino a quando parti del suo corpo inizieranno a cadere. Non ci sarà un singolo evento, ma c'è un fattore. Si chiama Ucraina. Perla ambita dagli imperi, è anche un marchio nero per loro. Tutti gli Stati che hanno cercato di dominarla sono finiti nella spazzatura della storia".

Nato: "Finché le armi russe non taceranno, noi non taceremo" Un omaggio all'Ucraina è arrivato dalla Nato. "Oggi l'Ucraina celebra il suo Giorno dell'Indipendenza. Sono passati più di 900 giorni dall'invasione su larga scala della Russia: finché le armi russe non taceranno, noi non taceremo", si legge sull'account X ufficiale con l'hashtag #MakeNoiseForUkraine. Marie-Doha Besancenot, assistente del segretario generale per la diplomazia pubblica, ha aggiunto: "Il 24 agosto ricorre la Giornata dell'Indipendenza dell'Ucraina, che tuttavia sta ancora combattendo, a due anni e mezzo dall'invasione su larga scala da parte della Russia. Oggi, mentre celebriamo la resilienza e il coraggio del popolo ucraino, facciamo rumore per l'Ucraina".