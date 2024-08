Lukashenko: "Senza negoziati con Russia, l'Ucraina sarà distrutta"

"La Russia libererà la regione di Kursk dall'esercito ucraino che ha invaso il suo territorio a qualsiasi costo, e l'escalation del conflitto potrebbe portare alla distruzione dell'Ucraina come Stato", ha affermato il presidente bielorusso in un'intervista al canale televisivo Rossiya

Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha avvertito che se l'Ucraina non si siede al tavolo dei negoziati, "ci sarà un'escalation che porterà alla sua distruzione". "La Russia libererà la regione di Kursk dall'esercito ucraino che ha invaso il suo territorio a qualsiasi costo, e l'escalation del conflitto potrebbe portare alla distruzione dell'Ucraina come Stato", ha affermato Lukashenko in un'intervista al canale televisivo Rossiya (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CONFLITTO). "Se le cose continuano così,, come con l'attacco a Kursk, ci sarà un'escalation che finirà con la distruzione dell'Ucraina. Nessuno ha ancora sconfitto questo impero. Nessuno sconfiggerà la Russia. Che tipo di Nato può fargli fronte? Gli americani hanno questa sola politica: mettere l'Europa contro la Russia per combattere l'una contro l'altra. E poi si occuepranno della Cina a Est", ha aggiunto.