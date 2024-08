Wp: attacco di Kiev nel Kursk ha fatto saltare negoziati segreti. LIVE

Le forze ucraine hanno sventato un attacco missilistico russo diretto contro Kiev questa mattina presto. Lo ha annunciato l'amministrazione civile della capitale senza menzionare eventuali danni o feriti. "Questa mattina presto, il nemico ha usato armi balistiche per lanciare un attacco missilistico su Kiev", hanno riferito le autorità sul social network Telegram. Secondo la stessa fonte, è "molto probabile" che si tratti di "missili balistici nordcoreani del tipo KN-23". Secondo le prime informazioni, gli ordigni sono stati intercettati mentre si avvicinavano alla capitale ucraina e quindi non sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo, hanno affermato le autorità ucraine. Anche droni d'attacco russi hanno preso di mira la citta' "quasi simultaneamente" e sono stati tutti "distrutti" dalla contraerea fuori dal perimetro di Kiev e senza riportare danni. L'Ucraina è regolarmente colpita da attacchi missilistici e droni mortali. Kiev, per proteggersi, chiede ai suoi alleati occidentali di dotarsi di più sistemi di difesa antiaerea. Secondo l'Occidente, la Corea del Nord fornisce armi alla Russia per l'assalto all'Ucraina e in cambio beneficia di aiuti, soprattutto nel settore spaziale.