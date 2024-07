Introduzione

Arriva un - parziale - sospiro di sollievo per le casse dell’Ucraina: Kiev ha infatti raggiunto un accordo di principio con alcuni dei suoi creditori privati per ristrutturare parte del suo debito. Secondo quanto emerge, l’accordo prevederebbe la ristrutturazione di oltre 20 miliardi di dollari di debito estero: una simile mossa potrebbe consentire a Kiev, ormai da oltre due anni in guerra a seguito dell’invasione russa, di evitare il default e investire risorse per finanziare le spese belliche.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, gli obbligazionisti avrebbero deciso di rinunciare a 8,67 miliardi di dollari di crediti, accettando perdite nominali del 37% delle loro partecipazioni in 13 bond. In base a quanto trapelato dunque l’Ucraina potrebbe prevedere di risparmiare circa 11,4 miliardi nel corso dei prossimi tre anni, sia in funzione di cedole più basse sia in funzione di un’estensione delle scadenze. Nelle scorse settimane la Commissione europea aveva esortato i creditori a raggiungere un accordo con Kiev.

L’Ucraina aveva imposto il blocco dei pagamenti del debito estero oltre due anni fa, a seguito dell’invasione da parte della Russia. Il blocco scade il 1° agosto con il pagamento di una cedola su un’obbligazione in scadenza nel 2026, e il governo di Kiev deve ristrutturare il debito rispettando i requisiti del Fondo Monetario Internazionale nell’ambito di un programma da 15,6 miliardi di dollari