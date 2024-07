Ucraina, Zelensky: 3 morti in raid su parco giochi a Mykolaiv. LIVE

IAlmeno tre persone, tra cui un bambino, sono morte e altre cinque sono rimaste feriti in un attacco missilistico russo su un parco giochi a Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram postando le foto di un edificio colpito.

Lavorare con Donald Trump, se venisse rieletto presidente degli Stati Uniti, sarà "un duro lavoro, ma noi siamo grandi lavoratori" ha detto Zelensky in un'intervista alla Bbc a Londra. Zelensky ha spiegato di essere pronto a collaborare con chiunque detenga il potere negli Stati Uniti. "Metteremo fine ad ogni singola crisi internazionale che è stata creata dall'amministrazione in carica, inclusa la orribile guerra tra Russia e Ucraina. Con me non sarebbe mai successo” ha detto Trump nel suo discorso di accettazione della nomination repubblicana alla Casa Bianca.









