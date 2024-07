Ucraina, Kiev: ancora presto per data incontro Zelensky-Trump. LIVE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'ex presidente Usa Donald Trump hanno parlato durante la loro telefonata di ieri di un possibile prossimo incontro ma, secondo il portavoce di Zelensky, Sergiy Nikiforov, "è troppo presto per parlarne" e "i rispettivi staff concorderanno orari e dettagli quando sarà possibile". Nikirof ha spiegato che "è stata una buona conversazione nello spirito del rispetto reciproco" e ha riferito che Zelensky ha esortato Trump a non credere a "chi cerca di giustificare in qualche modo le azioni del dittatore russo Putin.

Joe Biden e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen hanno ribadito, nel corso di una conversazione telefonica, il loro "impegno a rapporti forti fra Stati Uniti e Unione Europea e ad affrontare insieme le maggiori sfide". Lo afferma la Casa Bianca in una nota, sottolineando che i due leader hanno anche parlato del sostegno all'Ucraina.





