Zelensky: sempre grati a Biden. Mosca: elezioni Usa non priorità. LIVE

Volodymyr Zelensky rende omaggio a Joe Biden, per "l'incrollabile sostegno" dato a Kiev nei quasi due anni di guerra contro la Russia. In un post su X dopo l'annuncio del ritiro della corsa del presidente americano, il presidente ucraino scrive: Kiev "è grata al presidente Biden per il suo incrollabile sostegno alla lotta per la libertà dell'Ucraina che, insieme al forte sostegno bipartisan negli Stati Uniti, è stato e continua ad essere fondamentale".

Il Cremlino seguirà da vicino la situazione relativa alle presidenziali Usa, ma il loro esito non è una priorità assoluta per Mosca poiché il suo obiettivo è raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla Tass, commentando l'annuncio del presidente Usa, Joe Biden, di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca. "Mancano quattro mesi alle elezioni. E' un periodo lungo nel quale molto può cambiare. È meglio seguire da vicino ciò che accadrà dopo", ha aggiunto.





