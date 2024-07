Ucraina Russia, Zelensky: pronte 4 nuove intese con Paesi partner LIVE

Mosca nel mirino di atti terroristici. E' quanto affermano i Servizi segreti che puntano il dito contro Kiev dopo aver bloccato una fornitura per la consegna in Russia di esplosivi e detonatori inviati in pacchi dall'Italia e dalla Germania, nascosti nelle cavità dei ricambi per auto. L'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti scrive che le attività di coloro che pianificavano un attentato in Russia erano dirette dall'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Gli aggressori che preparavano un atto terroristico sono stati identificati e arrestati, mentre le loro attività sono state supervisionate dal vice capo dell'ufficio di Zelensky, Roman Mashovets, che è ricercato in Russia" si legge in un comunicato del Servizio di sicurezza russo (Fsb).