Guerra Ucraina Russia, da Seul 5,2 milioni di proiettili a Mosca. LIVE

Kim Jong-un ha inviato container alla Russia in grado di contenere circa 5,2 milioni di proiettili d'artiglieria e decine di missili balistici a corto raggio. Lo afferma il ministro della Difesa sudcoreano, Shin Won-sik, in un'intervista al quotidiano nipponico Yomiuri. La Russia sta aumentando il numero delle sue forze nell'oblast di Zaporizhzhia, dislocando almeno 2.000 soldati in più nelle ultime settimane. Lo ha dichiarato alla televisione nazionale Dmytro Lykhovii, portavoce del gruppo di forze ucraino Tavria, aggiungendo che finora non ci sono tuttavia ancora indicazioni che la Russia si stia preparando per un'altra offensiva nella zona. Il governo giapponese ha protestato oggi contro le sanzioni imposte da Mosca a 13 uomini d'affari giapponesi di aziende come Toyota e Rakuten, a cui è stato vietato l'ingresso in territorio russo per aver sostenuto l'Ucraina.









