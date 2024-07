Mosca, esplode un'autobomba a Nord della città: due feriti

Uno dei due sarebbe Andrey Torgashov, un funzionario militare, che ha perso i piedi. "È stato accertato che in uno dei parcheggi nel nord della capitale, un oggetto non identificato installato in un'auto è esploso, provocando il ferimento di due persone", ha riferito su Telegram la rappresentante del ministero degli Interni russo Irina Volk. Circostanze ancora da chiarire

Le autorità russe hanno riferito che un ordigno esplosivo installato all'interno di un'auto parcheggiata nel nord di Mosca - una Toyota Land Cruiser - è esploso vicino a un edificio residenziale provocando due feriti, di cui uno sarebbe un funzionario militare. "È stato accertato che il 24 luglio, in uno dei parcheggi nel nord della capitale, un oggetto non identificato installato in un'auto è esploso, provocando il ferimento di due persone", ha riferito su Telegram la rappresentante del ministero degli Interni russo Irina Volk, citata da Ria Novosti. Volk ha chiarito che i feriti, un uomo e una donna, sono stati portati in una struttura medica: secondo le prime informazioni, lui ha perso entrambi i piedi mentre lei è rimasta ferita dalle schegge. La polizia sta indagando per stabilire tutte le circostanze della vicenda e arrestare le persone coinvolte. Finora sappiamo che la vettura esplosa è una Toyota Land Cruiser, che era parcheggiata in via Sinyavinskaya, e che altre cinque auto sono rimaste danneggiate.

Ferito un funzionario militare russo

Nell'esplosione dell'autobomba sarebbe rimasto ferito Andrey Torgashov. Lo scrivono diversi media russi, tra cui Rbc e il portale indipendente Meduza che cita alcuni canali Telegram secondo cui l'uomo sarebbe un funzionario militare russo. Secondo fonti del ministero dell'Interno citate da Rbc, nel 2022 Torgashov è stato il fondatore della società di sicurezza privata Vector-Zashchita.