Biden si ritira e sostiene Kamala Harris. Lei: "Batterò Trump". LIVE

Barack Obama si è posizionato come un anziano statista imparziale al di sopra delle macchinazioni di partito. E per questo non va letto troppo nel suo mancato appoggio a Kamala Harris. Lo spiegano al New York Times fonti vicine all'ex presidente, secondo le quali Obama non aveva in mente un candidato alternativo quando ha deciso di non appoggiare subito Harris. L'ex presidente inoltre è stato neutrale anche nelle primarie democratiche del 2020.