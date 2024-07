Israele-Hamas, Netanyahu negli Usa. Giovedì incontra Biden LIVE

Il premier israeliano è in arrivo negli Stati Uniti, domani l'intervento al Congresso. Dovrebbe poi incontrare Joe Biden giovedì. L'incontro era inizialmente in programma per oggi, giorno in cui Biden tornerà per la prima volta alla Casa Bianca dall'annuncio del suo ritiro alle presidenziali e dopo l'isolamento a causa del Covid. Netanyahu sarà il primo leader a incontrare il presidente Usa dopo il passo indietro. Sale a 70 morti il bilancio del raid a Khan Younis