Kamala Harris, chi è la donna dei primati designata da Biden

La donna dei primati

Figlia di due attivisti laureati a Berkley, cresce a pane e proteste mentre respira diritti civili. Come omaggio alle sue origini indiane la madre decide di chiamarla Kamala, altro nome della dea indù Lakshmi, nome usato per rappresentare l’emancipazione della donna in India.

Da bambina frequenta una chiesa battista per neri e un tempio induista, abbracciando sia la sua identità dell'Asia meridionale che quella nera.

Dopo il liceo si laurea in Scienze politiche ed Economia alla Howard University, prestigioso college storicamente nero di Washington. Nel 1990 supera l'esame di avvocato e inizia a lavorare come assistente procuratore distrettuale a Oakland, occupandosi principalmente di crimini sessuali. Quattro anni più tardi inizia la frequentazione con Willie Brown, una potenza della politica californiana, allora presidente dell'assemblea statale, 30 anni più grande di lei. Un anno più tardi, quando Brown viene eletto sindaco di San Francisco, Kamala rompe con lui. La sua amicizia con Barack Obama risale al 2004, quando correva per il Senato. Durante gli anni a San Francisco combatte le differenze di genere, la pena di morte, le disuguaglianze sociali e l’eccessiva violenza della polizia. Si faceva il suo nome come potenziale candidata alla Corte Suprema sotto l'amministrazione Obama. Nel 2016 vince la sua corsa al Senato degli Stati Uniti, sconfiggendo Loretta Sanchez, collega democratica con 20 anni di esperienza.