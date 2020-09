1/17 ©Getty

A dispetto dell'immagine istituzionale che siamo abituati a vedere nei luoghi istituzionali, ogni tanto anche i rappresentanti politici cedono alla comodità delle sneakers. Ma se per alcuni è solo una boccata d'ossigeno in un mondo di costrizioni, per altri è un modo per lanciare un preciso messaggio. È il caso di Kamala Harris, la candidata alla vice presidenza nel ticket di Joe Biden

