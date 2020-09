Adidas e Lego produrranno un nuovo modello di scarpe. VIDEO

Una sneaker ispirata allo stile inconfondibile e ai colori degli iconici mattoncini. Le due aziende hanno lanciato un video che presenta in anteprima l'originale calzatura, ma non è ancora nota la data in cui verrà messa in vendita

Cos’hanno in comune i mattoncini Lego e le sneakers Adidas? Molto più di quanto si possa immaginare: le due aziende hanno pubblicato un video che mostra in anteprima un nuovo paio di scarpe in arrivo sul mercato mondiale; si tratta, secondo il sito Highsnobiety, del modello ZX 8000, ispirato nella texture, nei colori e nel logo proprio ai noti mattoncini. Nella clip si intravedono solo alcuni elementi, sufficienti a identificare a un primo colpo d’occhio la commistione di stili tra i due brand: dettagli color verde, blu, giallo e rosso accesi, sul classico bianco Adidas.

Una nuova collaborazione

Per Lego non è la prima partnership: l’azienda danese ha già collaborato con altre realtà, come Ikea, Levi’s e Nintendo. Questa nuova collaborazione fa parte del progetto Adidas Originals ZX, che nei prossimi mesi prevede la realizzazione di nuovi modelli in partnership con Overkill, Atmos, Sean Wotherspoon e Juventus.

Attesa per la data di uscita sul mercato

Per quanto riguarda la data di uscita della nuova sneaker, regna ancora il mistero. All’inizio del video si scorge una data - 09-25-2020, ovvero 25 settembre 2020 – ma non è dato sapere se si tratti del giorno in cui avverrà la presentazione ufficiale o l’inizio delle vendite.