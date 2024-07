Ritiro Biden, Trump alla Cnn: “Il peggior presidente della storia Usa”

Joe Biden ha comunicato ufficialmente di essersi ritirato dalla corsa alla Casa Bianca. Tra le primissime reazioni all'annuncio, quella del suo avversario politico per le presidenziali americane, Donald Trump. In una telefonata con la Cnn , il tycoon ha descritto Biden come "di gran lunga il peggior presidente nella storia del nostro Paese". Lo stesso Trump ha detto di ritenere che la vicepresidente Kamala Harris sarà più facile da sconfiggere di quanto lo sarebbe stato Biden. Poi ecco il commento sul social Truth. "Il corrotto Joe Biden non era adatto per candidarsi da presidente, e di certo non lo è per fare il presidente. Non lo è mai stato. Ha raggiunto la posizione di presidente con le bugie". Poi, ancora: "Tutti coloro che lo circondavano, compreso il suo medico e i media, sapevano che non era in grado di essere presidente, e non lo era. E ora, guarda cosa ha fatto al nostro Paese, con milioni di persone che attraversano il nostro confine, totalmente incontrollati, molti provenienti da carceri, istituti psichiatrici e un numero record di terroristi. Soffriremo molto a causa della sua presidenza, ma rimedieremo molto rapidamente ai danni che ha causato. Facciamo l'America di nuovo grande". Altri pensieri sono emersi nella mail della sua campagna elettorale. "Biden si è dimesso in completa disgrazia! Oggi facciamo la storia", ha aggiunto Trump. "L'establishment di Washington, i media che odiano l'America e il corrotto 'deep State' hanno fatto tutto il possibile per proteggere Biden, ma il vostro sostegno lo ha semplicemente messo fuori gara! Adesso avanti a tutta velocità!", ha proseguito il tycoon.

La comunicazione allo staff

Intanto è emerso come Joe Biden fino a ieri sera non fosse ancora determinato a continuare la corsa per la Casa Bianca e che la sua decisione è stata comunicata solo oggi ai vertici del suo staff. Lo riporta Sky News citando Reuters che fa riferimento a fonti informate. La stessa fonte ha affermato che Biden ha detto che si sarebbe dimesso al personale senior del suo staff solo alle 13:45 di oggi ora locale (le 19:45 in Italia). "Ieri sera il messaggio diceva di procedere a tutta velocità", ha detto la fonte a Reuters. "Verso le 13.45 di oggi il presidente ha detto che aveva cambiato idea."