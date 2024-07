Usa 2024, record di donazioni per Kamala Harris: raccolti 46,7 milioni

Mondo

Joe Biden, presidente Usa si ritira da corsa a Casa Bianca. Fotostoria

Nato a Scranton, in Pennsylvania, il 20 novembre 1942, ha provato per tre volte a candidarsi per le presidenziali, ma solo nel 2020 è riuscito a ottenere la nomination dem e ha sconfitto lo sfidante Donald Trump. Dopo essersi ricandidato per il secondo mandato, sempre contro Trump, il 21 luglio 2024 ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per la Casa Bianca dopo le polemiche legate alla sua salute. È stato vicepresidente di Obama, da cui ha ricevuto nel 2017 la più alta onorificenza Usa, la Medaglia della libertà

Joseph Robinette Biden Jr., conosciuto come Joe Biden, è il 46esimo presidente degli Usa. Membro del Partito democratico, ha ottenuto la nomination per le elezioni presidenziali del 2020, vinte poi dopo un lungo testa a testa contro il rivale, il repubblicano Donald Trump. Dopo essersi ricandidato per le elezioni del novembre 2024, il 21 luglio 2024 si è ritirato dalla corsa al secondo mandato dopo le polemiche legate alle sue condizioni di salute

Joe Biden è nato a Scranton, in Pennsylvania, il 20 novembre 1942. Laureato in Scienze politiche nel 1965 all’università di Nework, si è specializzato in Legge nel 1968 a Syracuse, New York