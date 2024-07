Introduzione

La scelta di abbandonare la corsa alla Casa Bianca, spiegano fonti vicine al presidente Usa, sarebbe stata presa sabato sera, nella tenuta a Rehoboth Beach, nel Delaware, dove si era spostato in attesa di guarire dal Covid-19. L'annuncio, dopo settimane in cui prometteva di non mollare condite dalla frustrazione per il venir meno dell'appoggio di molti dem, è stato motivato dai pessimi dati sull'andamento delle donazioni al partito e sulle possibilità "praticamente inesistenti" della vittoria, presentati dal capo della strategia della Casa Bianca Steve Ricchetti e dal consigliere senior Mike Donilon.