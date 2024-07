Introduzione

Joe Biden si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca e ha appoggiato Kamala Harris, aprendo la strada alla scelta di un nuovo vicepresidente. La rosa dei papabili include almeno sei nomi, dalla governatrice del Michigan Gretchen Whitmer, molto popolare nel Midwest, al segretario ai Trasporti Pete Buttigieg, ritenuto uno dei più abili comunicatori del governo.

Nelle scorse ore è stato anche fatto più volte il nome di Josh Shapiro, governatore della Pennsylvania. Non ha mai coperto ruoli di alto profilo nel governo, ma non dovrebbe essere un ostacolo: non lo ha fatto neanche J.D. Vance, scelto da Donald Trump appunto come vice.