Bielorussia, condannato a morte un uomo tedesco per terrorismo

Lo denuncia il gruppo d'opposizione bielorusso per i diritti umani Viasna, che ha sede in Polonia

Un tribunale in Bielorussia ha condannato a morte un cittadino tedesco accusato di una serie di crimini, tra cui "terrorismo" e "attività mercenaria". È quanto denuncia il gruppo d'opposizione bielorusso per i diritti umani Viasna, che ha sede in Polonia. Il cittadino, di nome Rico Krieger, 30 anni, è stato processato per sei capi d'accusa in un processo a porte chiuse iniziato a fine giugno, scrive Viasna.