Musk dona Cybertruck con mitragliatrice a leader ceceno Kadyrov. VIDEO

Il Cybertruck nelle zone di guerra

"Abbiamo ricevuto un Cybertruck Tesla dal Elon Musk. Sono stato felice di testare la nuova tecnologia", ha fatto sapere Kadyrov. Il leader ceceno ha poi spiegato di essersi "letteralmente innamorato" del veicolo, definendolo "un vero animale invulnerabile e veloce". Lo stesso Cybertruck "sarà presto inviato nella zona del distretto militare Nord-Est - nei luoghi nei quali si sta combattendo la guerra tra Russia e Ucraina - dove sarà porterà molti benefici ai nostri soldati", ha detto ancora. Nel suo messaggio, infine, Kadyrov ha definito Musk come "il genio più forte del nostro tempo" oltre che "un grande uomo", per poi invitarlo a Grozny dove ha promesso di riceverlo "come il mio più caro ospite".