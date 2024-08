Guerra Ucraina, esplosioni alle porte di Kiev. Droni su Saratov. LIVE

Sirene antiaereo ed esplosioni in avvicinamento a Kiev sono state segnalate da più testimoni e dai media presenti nella capitale ucraina. Una donna è stata ferita e alcune abitazioni sono state danneggiate nel corso di un attacco da parte di droni ucraini in due città chiave della regione russa di Saratov: Saratov e Engels. Un complesso residenziale nella città di Saratov è stato danneggiato dalla caduta di detriti dai droni distrutti dai sistemi di difesa aerea russi, ha spiegato il governatore regionale Roman Basurgin su Telegram. "Una donna è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni", ha detto Basurgin.





