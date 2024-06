Israele, manifestazione anti-governo: scontri e arresti

La situazione al confine fra Israele e Libano sta peggiorando e "il tempo sta scadendo" per cercare di riportare la calma nella regione attraverso un accordo diplomatico. Lo ha detto il leader dell'opposizione al governo di Benjamin Netanyahu, il presidente di Unità Nazionale Benny Gantz in un incontro con l'inviato statunitense Amos Hochstein. Come si legge sul profilo X di Gantz, "ho espresso il mio apprezzamento all'inviato speciale per il suo ruolo personale nel tentativo di facilitare la stabilità regionale, ma ho sottolineato che il tempo sta per scadere per un accordo mediato a livello internazionale sul confine settentrionale". Gantz ha anche "sottolineato il mio impegno a rimuovere la minaccia che Hezbollah rappresenta per i cittadini del nord di Israele, indipendentemente dagli sviluppi della guerra a Gaza, e sosterrò qualsiasi decisione politica o militare responsabile ed efficace sulla questione proveniente dall'esterno del governo". Gantz ha lasciato la coalizione di governo la settimana scorsa; in seguito alla sua decisione, il premier ha deciso di eliminare il gabinetto di guerra del quale faceva parte anche l'opposizione.